Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, μετά την κατάρρευση παγετώνα των Ιμαλαίων κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ – Θιβέτ. Καθώς οι ημέρες περνούν, ο τραγικός απολογισμός γίνεται ολοένα και πιο βαρύς.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ, ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται στη χώρα εκτινάχθηκε στους 6.150. Πρόκειται για μια δραματική αύξηση μέσα σε μόλις 24 ώρες, καθώς την Τρίτη (15/9) οι αγνοούμενοι υπολογίζονταν στους 5.179. Την ίδια στιγμή, οι διασώστες έχουν ανασύρει 1.403 σορούς, με το έργο της ταυτοποίησης να παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόλις 105 θύματα.

Εξηγώντας την απότομη αύξηση στη λίστα των αγνοουμένων, η εκπρόσωπος της νεπαλέζικης υπηρεσίας, Σαντί Μαχάτ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε: «Συλλέξαμε πληροφορίες για τους αγνοούμενους από τα περιφερειακά γραφεία και αναθεωρήσαμε τα δεδομένα μετά από επαλήθευση».

Το χτύπημα της φύσης προκάλεσε ολέθριες συνέπειες και στην άλλη πλευρά των συνόρων. Όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, στη χώρα καταγράφονται 43 νεκροί και 519 άνθρωποι των οποίων τα ίχνη αγνοούνται.

Συνολικά, ο τραγικός απολογισμός της καταστροφής και για τις δύο χώρες ανέρχεται πλέον σε 1.446 επιβεβαιωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 6.669 αγνοούμενους. Μεταξύ των θυμάτων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, συγκαταλέγονται και εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, κυρίως τουρίστες και προσκυνητές που βρίσκονταν στην περιοχή.