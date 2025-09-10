Οι βίαιες αντικυβερνητικές αναταραχές στο Νεπάλ έχουν βγει εκτός ελέγχου, με τους διαδηλωτές να πυρπολούν το κοινοβούλιο και σπίτια πολιτικών.

Σε μια δραματική εξέλιξη, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού κάηκε ζωντανή, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην κατοικία του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού του Νεπάλ, Τζαλανάθ Κανάλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του, Ρατζιαλάξμι Τσιτρακάρ, η οποία είχε παγιδευτεί μέσα.

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναλάβει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, αρχής γενομένης από τις 10 μ.μ. τοπική ώρα. Κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν κάθε πράξη εμπρησμού και λεηλασίας.

Με επίσημη ανακοίνωση, το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους για την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Ο στρατός του Νεπάλ κατηγόρησε με ανακοίνωσή του τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κρίση, προκαλώντας ζημιές, λεηλασίες και εμπρησμούς σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

«Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν τον στρατό σε αυτή την προσπάθεια», προστίθεται, με τη δέσμευση ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις «κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης».

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικά τμήματα και κατοικίες πολιτικών στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, καθώς οι ταραχές συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα την Τρίτη 9/9, παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού και την άρση των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇳🇵‼️ | URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país.

Νωρίτερα, εικόνες από την περιοχή έδειχναν φωτιές και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο του Κοινοβουλίου, ενώ πλήθη πολιτών έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά. Στο εξωτερικό του κοινοβουλίου έχουν γραφτεί με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα.

ALERT 🚨 Nepal parliament stormed by protesters, set on fire. Prime Minister KP Sharma Oli resigned after youth took the streets over social media ban

🤔🤔🤔 @imsidepaper pic.twitter.com/w7JwmryNWe — john doe (@johndoe1497575) September 9, 2025

🚨 BREAKING: Nepal's PM K.P. Sharma Oli resigns amid deadly Gen Z protests! Parliament stormed, 22 dead in clashes over corruption & social media ban (now lifted). Curfew in Kathmandu, army deployed. Youth demand reforms! #NepalProtests #OliResigns

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές ακραίας βίας, την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα τεράστιο πλήθος να καταδιώκει τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Μπαράτ Παουντέλ σε στενά δρομάκια, προτού τον ρίξει στο έδαφος και τον ξυλοκοπήσει με κλωτσιές και γροθιές. Ο Παουντέλ επιχειρεί να διαφύγει, ωστόσο ένας άνδρας τον κλωτσά, με αποτέλεσμα να πέσει και να δεχθεί επίθεση από το εξαγριωμένο πλήθος.

Σε άλλο βίντεο, ο υπουργός εμφανίζεται να σέρνεται από διαδηλωτές στους δρόμους, γυμνός από τη μέση και πάνω, με μόνο το εσώρουχό του. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της οργής και της ανεξέλεγκτης βίας που κυριαρχεί στους δρόμους του Νεπάλ τις τελευταίες ημέρες.

Big Breaking 🚨

Heard this is the Minister for Finance.

Heard this is the Minister for Finance. pic.twitter.com/y57BjdiRn5 — Chiemerie (@Devchiemerie) September 9, 2025

Το κύμα οργής κατά της διαφθοράς κορυφώθηκε μετά τα αιματηρά επεισόδια της Δευτέρας 8/9. Στο στόχαστρο βρέθηκε και το συγκρότημα Singha Durbar, που στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι αρχές είχαν ανοίξει πυρ εναντίον πλήθους νέων διαδηλωτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, σε ένα από τα πιο εκτεταμένα ξεσπάσματα κοινωνικής αναταραχής που έχει ζήσει η χώρα της Νότιας Ασίας τα τελευταία χρόνια.

Την Τρίτη 9/9, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 22.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Civil Service Hospital, Ντιπάκ Πάουντελ, 209 τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο την Τρίτη, με τους 186 να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Η αποχώρηση του πρωθυπουργού, χωρίς σαφή διάδοχο, άφησε τη χώρα σε καθεστώς πολιτικής αβεβαιότητας. Παράλληλα, αρκετοί ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Οι μαζικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ ενάντια στη διαφθορά και στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την οποία η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να αναιρέσει, έφεραν στο επίκεντρο τη Generation Z.

Η γενιά αυτή, που περιλαμβάνει εφήβους και νέους στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας των 20, έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες πρόσφατες πολιτικές κινητοποιήσεις στην Ασία. Στις περισσότερες, οι νέοι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη διαφθορά, την κοινωνική ανισότητα, την ανεργία και την έλλειψη οικονομικών προοπτικών.