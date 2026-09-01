Βίντεο αποτυπώνει την συγκλονιστική στιγμή, όπου δύο παιδιά γλιτώνουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από την φονική κατολίσθηση στο Νεπάλ, χάρη στην ηρωική προσπάθεια μιας γυναίκας που τα αρπάζει και τα απομακρύνει από την πορεία της καταστροφής.

Το σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη γυναίκα να αρπάζει τα δύο παιδιά δίπλα σε έναν δρόμο και να τα τραβά απεγνωσμένα προς ασφαλές σημείο, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ένας ορμητικό ποτάμι λάσπης, πριν αυτό ξεχυθεί πάνω τους, με τεράστια δύναμη, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του και προκαλώντας την κατάρρευση ενός σπιτιού.

Για ελάχιστα δευτερόλεπτα, η τραγωδία αποφεύχθηκε. Τα δύο παιδιά, μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, κατάφεραν να βρουν καταφύγιο και να γλιτώσουν από τη μανία της κατολίσθησης.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν τα παιδιά έχουν συγγενική σχέση με τη γυναίκα που, με την αστραπιαία αντίδρασή της, φαίνεται να τους έσωσε τη ζωή.

Χιλιάδες οι νεκροί

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Νεπάλ, που επιχειρούν μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και κατεστραμμένες υποδομές για να φτάσουν στις πιο απομονωμένες περιοχές της χώρας. Με τη βοήθεια προσωρινών γεφυρών, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν περίπου 300 εργάτες, οι οποίοι παρέμεναν παγιδευμένοι για σχεδόν μία εβδομάδα στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια.

Η φονική κατολίσθηση και οι πλημμύρες που ακολούθησαν σάρωσαν ολόκληρες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους ανυπολόγιστες καταστροφές τόσο στο Νεπάλ όσο και στο γειτονικό Θιβέτ.

Ο προσωρινός απολογισμός προκαλεί σοκ: 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και ακόμη 13 στην Κίνα, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει δραματικά υψηλός. Συνολικά, 4.462 άνθρωποι αγνοούνται στις δύο χώρες, 3.916 στο Νεπάλ και 546 στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ.

Και η αγωνία δεν έχει τέλος. Περίπου 600 εργάτες εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να επικεντρώνονται πλέον στις εγκαταστάσεις αυτές.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί. Σε ορισμένες πληγείσες περιοχές, ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες άρχισαν σταδιακά να αποκαθίστανται, προσφέροντας μια μικρή ανάσα σε έναν τόπο που εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του.

«Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια, τις οικογένειες, τους αγαπημένους και την περιουσία τους», ανέφερε ο Σαχ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η κυβέρνηση κατανοεί τον τεράστιο πόνο που αντιμετωπίζουν. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δοκιμασία και να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή», πρόσθεσε.

Οι δρόμοι ανοίγουν ξανά – Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται

Συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την οδική σύνδεση με τη Νουουακότ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, ανοίγοντας έναν κρίσιμο διάδρομο για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και για τη μεταφορά τροφίμων, νερού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το Νεπάλ έχει ήδη λάβει περισσότερα από 42 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί το τεράστιο κόστος της καταστροφής.

Στο πλευρό του Νεπάλ βρίσκονται και οι γειτονικές χώρες. Ινδία και Κίνα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης, μεταξύ άλλων με την κατασκευή προσωρινών γεφυρών που επιτρέπουν την πρόσβαση σε περιοχές οι οποίες έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Εγκλωβισμένοι κάτω από τόνους λάσπης και βράχων

Ο Σαχ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 279 εργάτες από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Οι εικόνες από το μέτωπο της καταστροφής αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Μηχανήματα έργου σκάβουν ασταμάτητα μέσα σε τόνους λάσπης και πέτρες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στρατιώτες, με τους φακούς αναμμένους, επιχειρούν να εντοπίσουν πιθανούς επιζώντες και να ανοίξουν δίοδο προς τις σήραγγες.

Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Κάθε ίχνος μέσα στα συντρίμμια μπορεί να σημαίνει μια ακόμη ζωή που περιμένει να σωθεί.

Η κλιματική κρίση πίσω από την τραγωδία

Η καταστροφή επαναφέρει με δραματικό τρόπο τη συζήτηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ιμαλαΐων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια, το Νεπάλ έχει επενδύσει μαζικά στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων, αξιοποιώντας τα νερά των Ιμαλαΐων