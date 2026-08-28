Νέα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν την πραγματική έκταση της καταστροφής που προκάλεσε η ξαφνική πλημμύρα στην περιφέρεια Ρασούβα του Νεπάλ, την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στα δραματικά πλάνα καταγράφεται η τεράστια μάζα νερού, λάσπης, βράχων και συντριμμιών να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας οχήματα, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε περίπου δώδεκα ενεργειακά έργα στην περιοχή επηρεάστηκαν, ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες θύματα.

Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες στην περιοχή όπου βρίσκεται ο υδροηλεκτρικός σταθμός Upper Trishuli. Περίπου 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι που είχαν εγκλωβιστεί στη σήραγγα του σταθμού απομακρύνθηκαν από τις δυνάμεις του στρατού.

Ωστόσο, περισσότεροι από 100 άνθρωποι εξακολουθούν να περιμένουν τη διάσωσή τους.

Τα πλάνα από την επιχείρηση δείχνουν στρατιώτες να αποβιβάζονται από ελικόπτερο και να επιχειρούν μέσα στη λάσπη, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τη σήραγγα και να φτάσουν στους εγκλωβισμένους.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η καταστροφή των υποδομών και η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων λάσπης και συντριμμιών δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Την ίδια ώρα, νέα βίντεο συνεχίζουν να καταγράφουν τις δραματικές στιγμές από την εκδήλωση της πλημμύρας, αποτυπώνοντας μέσα σε λίγα λεπτά τη δύναμη του νερού και το μέγεθος των καταστροφών που προκλήθηκαν.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση όλων όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο.