Ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα(09/09), μία ημέρα μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, με αφορμή το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η καταστολή αυτών των διαδηλώσεων από την αστυνομία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, γεγονός που πυροδότησε τη λαϊκή οργή.

In just 36 hours, Nepal’s Gen Z turned anger into action. Parliament in flames, many dead, hundreds injured – and the PM forced to resign.#Nepal #Nepalprotest #NepalNews #NepalBansSocialMedia pic.twitter.com/eCuY5tQ07J — Utpal Tiwari ( B-ve) (@tripathi_utpal) September 9, 2025

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο 73χρονος Όλι εξέφρασε την ανάγκη για πολιτική λύση και επίλυση της κρίσης, τονίζοντας ότι η παραίτησή του, θα βοηθήσει να προχωρήσουν τα απαραίτητα μέτρα, για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα.

Την Κυριακή το βράδυ (8/9), μετά από μία ημέρα συγκρούσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε την αποκατάσταση της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικές δυνάμεις, άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Worried about Nepal, they are close to heart.

A small and beautiful country in the himalays, Always love to be there, beautiful places, etheric culture, foods, innocent people. Democracy has failed in Nepal, still hopeful they will come out of these..pic.twitter.com/iqUf5PYiPL — Purnea Times (@PurneaTimes) September 9, 2025

Παρά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι διαδηλωτές συνέχισαν να συγκεντρώνονται και να διαμαρτύρονται για την καταστολή, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την απώλεια τόσων ανθρώπων.

Ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι, ο οποίος συμμετείχε στις διαδηλώσεις, δήλωσε:

«Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τις 20 ζωές που χάθηκαν».

Ο Όλι, που εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το «τραγικό περιστατικό», ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες με τα κόμματα για να βρεθεί πολιτική λύση και να τερματιστεί η βία.

After Sri Lanka, Bangladesh, now Nepal is burning. Nepal PM resigned. Another Regime Change in India’s neighboring country. India is standing strong even after many failed attempts of the enemies. 🔥 India Won’t bow down to any power. 💪🇮🇳#Nepalprotest #Nepalprotest pic.twitter.com/1Ca6xpyHeT — VAISHNAV 🇮🇳 (@VaishnavSharan7) September 9, 2025

Από την πλευρά του, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εσωτερικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από σήμερα η πλειονότητα των κοινωνικών δικτύων, έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία.