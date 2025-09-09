Ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα(09/09), μία ημέρα μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, με αφορμή το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η καταστολή αυτών των διαδηλώσεων από την αστυνομία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, γεγονός που πυροδότησε τη λαϊκή οργή.

 

Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο 73χρονος Όλι εξέφρασε την ανάγκη για πολιτική λύση και επίλυση της κρίσης, τονίζοντας ότι η παραίτησή του, θα βοηθήσει να προχωρήσουν τα απαραίτητα μέτρα, για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα.

Την Κυριακή το βράδυ (8/9), μετά από μία ημέρα συγκρούσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε την αποκατάσταση της λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικές δυνάμεις, άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

 

Παρά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι διαδηλωτές συνέχισαν να συγκεντρώνονται και να διαμαρτύρονται για την καταστολή, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την απώλεια τόσων ανθρώπων.

Ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι, ο οποίος συμμετείχε στις διαδηλώσεις, δήλωσε:

«Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τις 20 ζωές που χάθηκαν».

Ο Όλι, που εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το «τραγικό περιστατικό», ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες με τα κόμματα για να βρεθεί πολιτική λύση και να τερματιστεί η βία.

 

Από την πλευρά του, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εσωτερικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από σήμερα η πλειονότητα των κοινωνικών δικτύων, έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

