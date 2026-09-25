Οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ «ήταν προειδοποίηση για τον κόσμο» ολόκληρο, τόνισε ο πρωθυπουργός του ασιατικού κράτους Μπαλέντρα Σα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ χθες Πέμπτη, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την προσπάθεια να βοηθήσει τη χώρα του να προσαρμοστεί.

Το κράτος των Ιμαλαΐων υπέστη μια από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία του στα τέλη Αυγούστου, όταν πλημμύρα που έμοιαζε σαν τσουνάμι και εκτιμάται πως προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα, σε μεγάλο υψόμετρο, στα σύνορα με την Κίνα, κατέστρεψε ό,τι βρέθηκε μπροστά της.

Πάνω από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 7.500 παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι. Οι οικονομικές ζημίες υπολογίζεται πως ανήλθαν σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

«Το Νεπάλ συνεισφέρει λιγότερο από το 0,1% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν προκαλέσαμε εμείς αυτή την κρίση, μολαταύτα εμείς πληρώνουμε το τίμημα», επέμεινε ο Σα στην ομιλία του στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να βοηθήσει να αναληφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας πως «το Νεπάλ δεν μπορεί να ενισχύσει μόνο την ανθεκτικότητά του μπροστά στην κρίση που επιδεινώνει η αποτυχία της παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ πρότεινε να δημιουργηθεί «μηχανισμός ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στα Ιμαλάια», που θα συμπεριλάβει το Νεπάλ, την Κίνα και την Ινδία, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων από δορυφόρους και εμπειρογνωμοσύνης, την επιτήρηση των λιμνών των παγετώνων και την ενίσχυση των κοινών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο Μπαλέντρα Σα, έως πρότινος ράπερ, 36 ετών, ανέλαβε την εξουσία στο Νεπάλ πριν από έξι μήνες, με την υποστήριξη της γενιάς Ζ, υποσχόμενος να καταπολεμήσει τη διαφθορά στη χώρα.

Όμως η καταστροφή του περασμένου μήνα ανατρέπει το πολιτικό του πρόγραμμα.

Το Νεπάλ ζητεί 20 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών, το μέγιστο ποσό που μπορεί να εγκρίνει, πλην όμως δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα σε σύγκριση με τις ανάγκες.

Η αντίδρασή του στη χώρα αυτή θα μπει στο μικροσκόπιο, καθώς το ταμείο, που δημιουργήθηκε το 2022, έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν, δεν έχει προχωρήσει ακόμη την πρώτη του χορήγηση και αντιμετωπίζει οξύ έλλειμμα χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανήγγειλε τη χορήγηση νέου πακέτου αρωγής, ύψους 31 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ανοικοδόμηση μετά τις πλημμύρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ Σισίρ Χανάλ είπε νωρίτερα χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η G7 υποσχέθηκε –άτυπα– βοήθεια σε συνεδρίαση προχθές Τετάρτη, ενώ η Βρετανία δεσμεύτηκε να συνεισφέρει σε διμερές επίπεδο.