Ο μακρύς κατάλογος των αγνοούμενων μετά τη φονική κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και πλέον φτάνει τους 5.326 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 1.357, με βάση την ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Στην Κίνα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Θιβέτ από την κατολίσθηση και την πλημμύρα, ενώ άλλοι 519 αγνοούνται.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ντάρμα Ραζ Ουπρέτι. «Ελπίζουμε πάντα να βρούμε επιζώντες σε τουλάχιστον τρία (υδροηλεκτρικά) εργοτάξια και εντείνουμε τις προσπάθειές μας», πρόσθεσε.

Δεκάδες διασώστες ερευνούν τις σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, κάποιοι από τους οποίους είναι σε λειτουργία και άλλοι υπό κατασκευή, που έχουν θαφτεί κάτω από λάσπη και συντρίμμια στο βόρειο άκρο του Νεπάλ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 100 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σώους και αβλαβείς τρεις εργάτες: δύο Νεπαλέζους και έναν Κινέζο, όμως περισσότεροι από 900 εργάτες εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Διαθέτουμε επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ψηλά σημεία και προσπαθούμε να τους εντοπίσουμε και να τους απομακρύνουμε», σημείωσε ο Ντάρμα Ραζ Ουπρέτι.

Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν κινητοποιηθεί εδώ και 14 ημέρες και έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 14.000 διασώσεις.

Η πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα και βράχων σε μια κορυφή του Νεπάλ σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Μποτεκόσι, παρασέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά της: δρόμους, γέφυρες και σπίτια.

Ο ΟΗΕ έχει καταμετρήσει 84.000 πληγέντες, με τις αρχές του Νεπάλ να δυσκολεύονται να φτάσουν τα πιο απομονωμένα χωριά.

«Ανησυχούμε πάρα πολύ για την τύχη όλων όσοι παραμένουν απομονωμένοι σε ακραίες συνθήκες», υπογράμμισε σήμερα ο Ντέιβιντ Φίσερ επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ.

Κάνοντας λόγο για «τσουνάμι των Ιμαλαΐων», ο Νεπαλέζος Υπουργός Εξωτερικών Σίσιρ Κανάλ, εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια».