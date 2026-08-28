Δεν έχει τέλος η βιβλική καταστροφή σε Νεπάλ και Θιβέτ που σημειώθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Ο απολογισμός είναι σκληρός , με 600 καταγεγραμμένους μέχρι στιγμής νεκρούς και τουλάχιστον 2000 αγνοουμένους.

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από την καταστροφή και έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας, όπως επισημαίνει ανθρωπιστική οργάνωση.

Ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο εκδήλωσης ενός δευτερογενούς κύματος πλημμυρών, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα φορτηγά που μετέφεραν προμήθειες αρωγής ακινητοποιήθηκαν εξαιτίας της υπερχείλισης της λίμνης του φράγματος.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ η απειλή νέων πλημμυρικών φαινομένων παραμένει αυξημένη.

Έτσι άρχισε ο Αρμαγεδώνας – Βίντεο με την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια

Το BBC Verify επιβεβαίωσε την εγκυρότητα βίντεο από drone που αναρτήθηκε στην κινεζική πλατφόρμα Xiaohongshu και καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα στα Ιμαλάια, η οποία εκτιμάται ότι πυροδότησε τις καταστροφικές πλημμύρες.

Τα πλάνα αποτυπώνουν την κατολίσθηση κοντά στην κορυφή Λάνγκτανγκ Λίρουνγκ, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 7.200 μέτρα, εμφανίζοντας πυκνά σύννεφα σκόνης να υψώνονται πάνω από τις χιονισμένες πλαγιές.

Η γεωγραφική τοποθεσία των λήψεων ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πορεία και την κατεύθυνση των ορμητικών νερών που διοχετεύθηκαν κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.

«Οι δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι ένας από τους παγετώνες ενδέχεται να περιέχει παγετώδεις μάζες που απαιτούν παρακολούθηση και αξιολόγηση», δήλωσε ο Τσιάνγκονγκ Ζανγκ, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων του ICIMOD. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι κρεμαστοί παγετώνες μπορεί να είναι πιο επικίνδυνοι, καθώς προσκολλώνται σε απότομες πλαγιές βουνών.

Φόβοι για δεύτερη πλημμύρα

Οι φόβοι για μια δεύτερη πλημμύρα αυξάνονται, καθώς το Πεκίνο ανέστειλε προσωρινά τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Θιβέτ λόγω του υψηλού κινδύνου, πριν τις επανεκκινήσει λίγο πριν τις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ παρακολουθεί στενά δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα, οι οποίες δημιουργήθηκαν όταν η κατάρρευση ενός παγετώνα έριξε βράχους, πάγο και λάσπη στα ποτάμια, προκαλώντας καταστροφικά πλημμυρικά κύματα.

Αν και η μία λίμνη έχει πλέον αποστραγγιστεί σύμφωνα με τις τελευταίες δορυφορικές εικόνες, η δεύτερη και μεγαλύτερη λίμνη συνεχίζει να διογκώνεται χωρίς ορατή διέξοδο, αυξάνοντας την πίεση του νερού και διατηρώντας τον κίνδυνο άμεσο μέχρι την πλήρη αποστράγγισή της.

Το Νεπάλ σχεδιάζει εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων

Καθώς η παρακολούθηση μέσω δορυφόρων παραμένει περιορισμένη, οι αρχές του Νεπάλ σχεδιάζουν την εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, εξετάζοντας ταυτόχρονα τη χρήση ελικοπτέρων, την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις με δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και άστεγους.

«Η εσωτερική μας αξιολόγηση δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε ξένη υποστήριξη για έρευνα και διάσωση. Πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας μας είναι ικανές να το χειριστούν», δήλωσε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Νεπάλ. Είπε, ωστόσο, ότι το Νεπάλ ζητά «ξένη υποστήριξη για αποκατάσταση και ανοικοδόμηση».

Ολόκληρα χωριά κάτω από τη λάσπη

Η σφοδρότητα του φαινομένου αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε βίντεο από σπίτια, όπου διακρίνονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι, την ώρα που τα ορμητικά νερά καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι απολογισμοί των σωστικών συνεργείων αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς έχουν ανασυρθεί 12 σοροί από τη Ρασούβα, 37 από τη Νουακότ, 40 από την Νταντίνγκ, 54 από την Γκόρκχα, 154 από το ανατολικό Ναβαλπαράσι, 27 από το δυτικό Ναβαλπαράσι, 20 από την Ταναχούν και 223 από το Τσιτουάν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων θυμάτων.

Διάσωση σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου

Ο στρατός του Νεπάλ πραγματοποίησε μια κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου, η οποία είχε αποκλειστεί εντελώς λόγω των πλημμυρών. Η ομάδα διάσωσης κατάφερε τελικά να διεισδύσει στο εσωτερικό της και να εντοπίσει 350 εργάτες και κατοίκους, ενώ σε σχετικό οπτικό υλικό καταγράφονται διασώστες και εγκλωβισμένοι να προσπαθούν να μετακινηθούν σέρνοντας μέσα στις λάσπες.

Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 117 τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Κινεζικά στρατιωτικά drones εντόπισαν χιονοστιβάδα κοντά στο λιμάνι Gyirong (Γκιρόνγκ), με εκτιμώμενο όγκο 50.000 κυβικών μέτρων συντριμμιών πάγου να καταλήγουν σε μια λίμνη φράγματος.

Το υλικό μεταδόθηκε ζωντανά, προκαλώντας άμεση προειδοποίηση και προετοιμασίες για κατεπείγουσα εκκένωση.