Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε μετά τη σύγκρουση και συντριβή δύο ελικοπτέρων στην περιοχή του Έβερεστ, στο Νεπάλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν να προσγειωθούν στην ορεινή περιοχή, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις τοπικές Αρχές.

Το θύμα φέρεται να είναι αλλοδαπός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.

«Ένας αλλοδαπός σκοτώθηκε επιτόπου», δήλωσε στο AFP ο Ναμπίν Ράτζα Μπουντχαθόκι, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Σολουχούμπου.

Όπως πρόσθεσε, δεύτερο άτομο που επέβαινε σε ένα από τα ελικόπτερα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς να γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Υπό διερεύνηση οι συνθήκες της σύγκρουσης

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς στις ορεινές περιοχές του Νεπάλ, όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολη ή απαιτεί πολύωρες διαδρομές.

Μικρού τύπου ελικόπτερα χρησιμοποιούνται καθημερινά στα Ιμαλάια για τη μεταφορά τουριστών, ορειβατών, οδηγών και προμηθειών, αλλά και για επείγουσες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ιδιαίτερα στην περιοχή του Έβερεστ, όπου κάθε χρόνο καταφθάνουν χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, οι πτήσεις με ελικόπτερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της μετακίνησης από και προς τις απομακρυσμένες ορεινές κοινότητες.

Οι δύσκολες πτήσεις στα Ιμαλάια

Οι πτήσεις στα Ιμαλάια θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, του δύσβατου ανάγλυφου και των απότομων μεταβολών του καιρού.

Η ορατότητα μπορεί να περιοριστεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενώ άνεμοι, νέφη και άλλες τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες μπορούν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολες τις διαδικασίες απογείωσης και προσγείωσης.

Οι κίνδυνοι αυτοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις περιοχές γύρω από το Έβερεστ, όπου αρκετά αεροδρόμια και σημεία προσγείωσης βρίσκονται ανάμεσα σε απότομες βουνοπλαγιές και σε μεγάλο υψόμετρο.

Το Νεπάλ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς παγκοσμίως για ορειβάτες και πεζοπόρους. Στη χώρα βρίσκονται οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και το Έβερεστ, η υψηλότερη κορυφή της Γης.

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν στη χώρα είτε για να επιχειρήσουν αναβάσεις στις κορυφές των Ιμαλαΐων είτε για να ακολουθήσουν τις δημοφιλείς ορειβατικές διαδρομές της περιοχής.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων βρίσκονται σε εξέλιξη.