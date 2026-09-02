Ανυπολόγιστες είναι οι διαστάσεις της βιβλικής καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σαρωτικές πλημμύρες, οι οποίες έπληξαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Οι αριθμοί των θυμάτων προκαλούν σοκ, καθώς επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι των Αρχών για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τον νεότερο, προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η νεπαλέζικη Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, το χτύπημα της φύσης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη 4.216 πολιτών που εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τους τόνους λάσπης και τα συντρίμμια.

Δραματική είναι η κατάσταση και από την πλευρά του Θιβέτ. Όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους 21 επιβεβαιωμένους νεκρούς και 541 αγνοούμενους στην περιοχή.

Συνυπολογίζοντας τα δεδομένα και από τις δύο πλευρές των συνόρων, ο συνολικός, προσωρινός, απολογισμός αυτής της πρωτοφανούς φυσικής καταστροφής ανέρχεται πλέον σε 1.225 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται αγγίζει τους 4.757. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, ωστόσο οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται ώρα με την ώρα.