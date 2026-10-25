Σε ένα κλίμα έντονης γεωπολιτικής ανησυχίας ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες οι πολίτες του Ισραήλ. Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, η πολιτική ηγεσία της χώρας στρέφει το βλέμμα της στις εξωτερικές απειλές, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στη στάση της Τεχεράνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, εκφράζοντας ανοιχτά τους φόβους του για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης της επερχόμενης δημοκρατικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι ιρανικές δυνάμεις, καθώς και τα περιφερειακά δίκτυα που τις υποστηρίζουν, να επιδιώξουν τη δημιουργία αναταραχών ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας Βουλής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη.

«Διαθέτουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δείχνουν ότι οι εχθροί μας, το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του, ενδέχεται να μας επιτεθούν για να διαταράξουν τις εκλογές» είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του. «Μην μας δοκιμάζετε. Θα υποστείτε δυσανάλογα αντίποινα», προειδοποίησε τους Ιρανούς ο πρωθυπουργός που διεκδικεί μια νέα θητεία σε αυτές τις εκλογές.