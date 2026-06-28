Λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισραήλ έως τα τέλη Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Μπένγιαμιν Νετανιάχου επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για μια ευρύτερη πολιτική συνεργασία, καλώντας κόμματα από ολόκληρο σχεδόν το πολιτικό φάσμα να εξετάσουν τη συμμετοχή τους σε μια κυβέρνηση «ευρείας σύνθεσης». Ωστόσο, η πρωτοβουλία του συνάντησε άμεσες και σχεδόν καθολικές αντιδράσεις, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από συμμάχους της σημερινής κυβέρνησης.

Η πρόταση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ του Σαββάτου 27/6, με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαισίου που συνήφθη μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό πλήγμα για την επιρροή του Ιράν στον Λίβανο, επιμένοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να διατηρούν παρουσία σε λιβανικό έδαφος μέχρι να ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία για τον Λίβανο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Ο Νετανιάχου επιχείρησε να παρουσιάσει τη συμφωνία ως στρατηγική επιτυχία για την ασφάλεια του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι περιορίζει ουσιαστικά την ιρανική επιρροή στον Λίβανο και δημιουργεί νέες συνθήκες ασφαλείας στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Παράλληλα, συνέδεσε τη νέα αυτή πραγματικότητα με την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρύτερης κυβερνητικής συμμαχίας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ απαιτούν μεγαλύτερη πολιτική συναίνεση.

Η ανταπόκριση, όμως, υπήρξε ιδιαίτερα αρνητική, καθώς οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις απέρριψαν είτε τη συμφωνία είτε την προοπτική συμμετοχής σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του.

Αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα

Ο αρχηγός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, υποστήριξε ότι η συμφωνία με τον Λίβανο ουσιαστικά οδηγεί σε αποχώρηση του Ισραήλ από λιβανικά εδάφη χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την κριτική του για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τον πόλεμο.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος σημείωσε ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι κάτοικοι των περιοχών του βόρειου Ισραήλ εξακολουθούν να αισθάνονται ανασφάλεια.

Ακόμη πιο επικριτικός εμφανίστηκε ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του νέου κεντροδεξιού κόμματος «Yashar». Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει συμβάλει στον βαθύ διχασμό της ισραηλινής κοινωνίας, επικαλούμενος τις ευθύνες που του αποδίδονται για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, τον χειρισμό του πολέμου, τις εκκρεμείς υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις εξαιρέσεις στρατιωτικής θητείας για τους υπερορθόδοξους Εβραίους.

Αποστάσεις τόσο από την Αριστερά όσο και από την άκρα Δεξιά

Αρνητικός απέναντι στην πρόταση εμφανίστηκε και ο αρχηγός του κόμματος «Δημοκράτες», Γιαΐρ Γκολάν. Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση του πολέμου, ιδιαίτερα όσον αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει ποτέ σε κυβέρνηση μαζί με ακραίες θρησκευτικές και εθνικιστικές δυνάμεις.

Την ίδια στιγμή, από την αντίθετη πολιτική πλευρά, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέρριψε επίσης κάθε ενδεχόμενο διεύρυνσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως δήλωσε, η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει καθαρά δεξιό χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του προτίθεται να συνεργαστεί αποκλειστικά με το Λικούντ και τα υπερορθόδοξα κόμματα Shas και Εβραϊσμός της Τορά.

Η διαφορετική πρόταση του Γκαντς

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντς επανέφερε την πρότασή του για συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, εξαιρουμένων τόσο των αραβικών κομμάτων όσο και των ακροδεξιών παρατάξεων των Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Παρά τη συγκεκριμένη πρόταση, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις των τελευταίων πέντε μηνών δεν εμφανίζουν το κόμμα του να εξασφαλίζει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις πολιτικές του δυνατότητες ενόψει των εκλογών.