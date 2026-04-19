Μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η σύγκρουση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλης πρόκλησης. Έχουμε εμπλακεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια μάχη ενάντια στη μεγάλη τυραννία του Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αργεντινή, Χαβιέ Μιλέι.

«Έχουμε πετύχει τεράστια πράγματα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις και οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας του βρίσκονται σε εξέλιξη.