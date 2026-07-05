Τον ισχυρισμό ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Λιβάνου έχουν απευθύνει αίτημα ενσωμάτωσης στο Ισραήλ, επιδιώκοντας προστασία από τη Χεζμπολάχ, διατύπωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News σχετικά με τη στάση της χώρας του απέναντι στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, ο Νετανιάχου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, επειδή τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τους σκοτώσουν και κάνουμε το ίδιο με τους Χριστιανούς παντού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν κατονόμασε τα συγκεκριμένα χωριά, ούτε αποσαφήνισε αν τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν επίσημα-δημόσια ή μέσω ιδιωτικών διαύλων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, αποδεικνύει πως ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαθέτουν επιπλέον διπλωματικά περιθώρια («χαρτιά να παίξουν») για την εμβάθυνση και διεύρυνση των συμμαχιών του Ισραήλ στην περιοχή. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Λίβανος επιθυμεί να απαλλαγεί από την παρουσία της Χεζμπολάχ.

Συνεχίζοντας χωρίς την παράθεση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, ο Ισραηλινός ηγέτης συμπλήρωσε: «Εκτός από τους Χριστιανούς, την ισραηλινή προστασία έχουν ζητήσει Δρούζοι, Σουνίτες Μουσουλμάνοι, καθώς και αρκετοί Σιίτες. Οι πληθυσμοί αυτοί επιθυμούν την απελευθέρωση του Λιβάνου».

Ο ίδιος ευελπιστεί στην επίτευξη περισσότερων ειρηνευτικών συμφωνιών στο μέλλον.