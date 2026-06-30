Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό και ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα προχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στα εδάφη του νοτίου Λιβάνου που βρίσκονται υπό την κατοχή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η παρουσία του Ισραηλινού ηγέτη στην πρώτη γραμμή του μετώπου συνοδεύτηκε από αυστηρές δηλώσεις σχετικά με το μέλλον των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του Τελ Αβίβ για τη συνέχεια των συγκρούσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των στρατευμάτων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε σε υψηλούς τόνους ότι οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από την περιοχή, για όσο διάστημα η οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίζει να αποτελεί ενεργή απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας του.

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί η ισραηλινή κυβέρνηση, καθιστώντας σαφές ότι η στρατιωτική παρουσία στα λιβανέζικα εδάφη συνδέεται άμεσα με την πλήρη εξάλειψη των κινδύνων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Η θέση μας είναι σαφής: δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή. Και όσο η Χεζμπολάχ παραμένει εδώ, ένοπλη, να μας απειλεί, θα παραμείνουμε κι εμείς εδώ», είπε ο Νετανιάχου σε ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείο του πρωθυπουργού.

«Λέμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ: Φύγετε από εδώ, δεν έχετε θέση εδώ… Υπάρχουν δυο κυρίαρχα κράτη που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και την ευημερία τόσο για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ όσο και για τον λαό του Λιβάνου», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 4.200 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφωνία-πλαίσιο που αποσκοπεί σε «διαρκή ειρήνη». Προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο, με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία.