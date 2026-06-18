Το Ισραήλ επιμένει στην παραμονή των στρατευμάτων του στον Νότιο Λίβανο, με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκαθαρίζει σε απόλυτο τόνο πως δεν έχει καμία πρόθεση να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της.

Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του περιβάλλοντος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού που μίλησε στο Reuters, η Ιερουσαλήμ παραμένει αμετακίνητη στη στρατηγική της, την ώρα που ο Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αβιχάι Αντραέι, συμπλήρωσε πως ο στρατός ενεργεί με αποκλειστικό στόχο την εξάλειψη των απειλών και την οχυρωματική προστασία των πολιτών του Βόρειου Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια τελετής για τα επαναεγκαίνια της Οδού 60 (Route 60) την Πέμπτη, 18 Ιουνίου: «Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στον βορρά. Αυτό απαιτεί τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον Νότιο Λίβανο, αυτό απαιτεί να μην αποχωρήσουμε για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ».

Ο Αντραέι δημοσίευσε στην πλατφόρμα «X» έναν επεξηγηματικό χάρτη της ζώνης ασφαλείας στον Νότιο Λίβανο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα λιβανέζικα σύνορα:

The IDF is deployed in the Security Zone, ~10 km inside Lebanese territory, due to operational requirements. IDF soldiers will continue to remove threats and strengthen the defense of Israel’s northern residents. pic.twitter.com/jQQPCSAeIe — Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2026

Αυτή η αποφασιστική στάση του Τελ Αβίβ έρχεται στο φως αμέσως μετά τις δημόσιες αιχμές του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την τακτική του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Νετανιάχου ως έναν «καλό άνθρωπο», που όμως μερικές φορές «γίνεται λίγο παραπάνω ενθουσιώδης από όσο πρέπει».

«Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις πολυκατοικίες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ανοιχτά το εύρος των ισραηλινών βομβαρδισμών σε αστικές περιοχές, ζητώντας από την ηγεσία του Ισραήλ να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει τις μαζικές απώλειες αμάχων.

«Θεωρώ ότι είναι εφικτό να δράσουν λίγο πιο μετρημένα. Ίσως δεν χρειάζεται να ισοπεδώνεις ένα ολόκληρο κτήριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα ένα μέλος της Χεζμπολάχ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Συμπλήρωσε μάλιστα σε αυστηρό ύφος: «Το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ για πάρα πολύ καιρό, και σκοτώνονται υπερβολικά πολλοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις κάποιον, γιατί εκεί μέσα μένει πολύς κόσμος και, πιστέψτε με, δεν είναι όλοι τους Χεζμπολάχ».

Η αναπάντεχη πρόταση για εμπλοκή της Συρίας

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ κατέθεσε μια ανατρεπτική διπλωματική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι η Δαμασκός θα έπρεπε να αναλάβει το βάρος της ένοπλης σύγκρουσης με τη σιιτική οργάνωση αντί για το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός ηγέτης πρότεινε στην ισραηλινή πλευρά να επιτρέψει στη Συρία να διαχειριστεί τη Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι «θα έκανε καλύτερη δουλειά». Όπως ανέφερε, αν το Ισραήλ αδυνατεί να φέρει εις πέρας την αποστολή χωρίς να προκαλεί τον θάνατο τόσων αμάχων, τότε τη λύση πρέπει να δώσει η Συρία, η οποία και «θα κάνει τη δουλειά».