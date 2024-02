Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (5/2) ότι «δεν θα δεχθεί» τις απαιτήσεις του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, σε σχέση με τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από την 7η Οκτωβρίου.

«Η Χαμάς έχει απαιτήσεις που δεν θα δεχθούμε», δήλωσε ο Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια συνάντησης βουλευτών του κόμματός του, προσθέτοντας ότι οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας «πρέπει να είναι όμοιοι με αυτούς της προηγούμενης» συμφωνίας εκεχειρίας τον Νοέμβριο.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu:

○ Absolute victory over Hamas is necessary because it guarantees Israel’s security and deals a severe blow to the ‘Axis of Evil.’

○ We will not end the war without achieving a comprehensive victory that will restore security to the… pic.twitter.com/AQ0n6NrGIg

— The Cradle (@TheCradleMedia) February 5, 2024