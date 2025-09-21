Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Κυριακή (21/9), στην πρώτη αντίδρασή του για την πρωτοβουλία των τριών χωρών.

«Και έχω άλλο ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα υπάρξει. Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένετε».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αναπτύσσει εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Όπως δήλωσε, η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αντιδρώντας στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

“Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

“Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο”, πρόσθεσε.

Τα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, πιέζουν ανοιχτά πλέον για να προσαρτήσει το Ισραήλ τμήματα της Δυτικής Όχθης, ειδικά την Κοιλάδα του Ιορδάνη.

«Ανταμείβουν τη Χαμάς»

Οργή επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ, όπου καταδικάζουν σφοδρά την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων να παίρνουν επίσημα θέση. «Προχώρησαν στην άνευ όρων αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενώ παράλληλα αγνοούν το γεγονός ότι 48 όμηροι παραμένουν υπό την ομηρία της Χαμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και Αγνοουμένων σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τις χώρες της Κοινοπολιτείας αποτελεί «ανταμοιβή» για τη Χαμάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Η αναγνώριση δεν είναι παρά μια ανταμοιβή για τη τζιχαντιστική Χαμάς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τονίζει ότι «σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα».

In response to the statement of the U.K. and some other countries regarding the recognition of a Palestinian state:

Israel categorically rejects the one-sided declaration of the recognition of a Palestinian state made by the United Kingdom and some other countries.

This… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 21, 2025

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει:

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες άλλες χώρες.

Η δήλωση αυτή δεν προάγει την ειρήνη, αλλά, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις πιθανότητες επίτευξης ειρηνικής λύσης στο μέλλον.

Η δήλωση, που αποκαλείται από τους ηγέτες της Χαμάς “καρπός της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου”, όχι μόνο επιβραβεύει τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος από μια τρομοκρατική οργάνωση που καλεί και ενεργεί για την εξόντωση του Ισραήλ, αλλά και ενισχύει την υποστήριξη που απολαμβάνει η Χαμάς.

Είναι καταστροφικό να διαχωρίζεται η κρατική υπόσταση – ένα από τα ζητήματα τελικού καθεστώτος – από την ειρήνη.

Αυτή η κίνηση αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και επίτευξης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο την επιθυμητή ειρήνη.

Επιπλέον, η Παλαιστινιακή Αρχή δεν εκπλήρωσε καμία από τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της: Δεν σταμάτησε ούτε την υποκίνηση, ούτε την πολιτική “αμοιβής για δολοφονία”, ούτε έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας – όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την ανακάλυψη ρουκετών και πυραύλων κοντά στη Ραμάλα την περασμένη εβδομάδα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή και εμπόδισαν τους ανώτερους αξιωματούχους της να εισέλθουν στο έδαφός τους.

Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αδικαιολόγητα σύνορα.

Οι πολιτικές κινήσεις που στοχεύουν μόνο στο εγχώριο εκλογικό κοινό βλάπτουν τη Μέση Ανατολή και δεν βοηθούν. Αντίθετα, αν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση επιθυμούν πραγματικά να σταθεροποιήσουν την περιοχή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς, για την απελευθέρωση των ομήρων, και τον άμεσο αφοπλισμό της».