Την ύπαρξη τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα αποκλείει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τις αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει καμία διαφωνία», τόνισε το γραφείο του Νετανιάχου, μιλώντας στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή».

Σύμφωνα με το Sky News Arabia, που επικαλείται παλαιστινιακή πηγή, ο Νετανιάχου απέρριψε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, «απέρριψε κατηγορηματικά» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, που εκπαιδεύονται από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου επιμένει να εφαρμοστούν πρώτα οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα», αναφέρει η παλαιστινιακή πηγή στο πρακτορείο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε εκφράσει προ ημερών την επιθυμία του τουρκικά στρατεύματα να συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, πάντα σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφή του από το Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετείχε στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε ρωτηθεί αν θα συμμετέχουν στρατιώτες από τη χώρα του στη διεθνή δύναμη δράσης και είχε απαντήσει λέγοντας πως «οι αξιολογήσεις σχετικά με τη δομή της δύναμης δράσης (σ.σ. task force) συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γάζα.

Τόσο τα θέματα ανοικοδόμησης, όσο και τα θέματα ανασυγκρότησης είναι σημαντικά. Όσον αφορά τα θέματα κατασκευής, εξετάσαμε ποιοι μπορούν να αναλάβουν ρόλο μαζί μας».

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Πηγή: Sky News Arabia