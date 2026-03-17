Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος, με τελικό στόχο να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να το ανατρέψουν.

«Υπονομεύουμε το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον λαό την ευκαιρία να το απομακρύνει. Αυτό δεν θα συμβεί άμεσα, ούτε θα είναι εύκολο. Ωστόσο, αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι το Ισραήλ στηρίζει τους Αμερικανούς συμμάχους του στον Κόλπο και θα συνεχίσει να συμβάλλει τόσο έμμεσα, όσο και με άμεσες ενέργειες.

Επίσης υποστήριξε ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις έχουν «εξουδετερώσει» ανώτατα στελέχη του ιρανικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων και τον Άλι Λαριτζανί, καθώς και τον Διοικητή των Μπασίτζ. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική αποδυνάμωσης του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Σήμερα το πρωί εξουδετερώσαμε τον Άλι Λαριτζανί, επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, που ουσιαστικά ελέγχουν το Ιράν. Εξουδετερώσαμε επίσης τον Διοικητή των Μπασίτζ, οι οποίοι δρουν ως παραστρατιωτική δύναμη και καταστέλλουν τον πληθυσμό στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων. Οι επιχειρήσεις μας συνεχίζονται, τόσο από αέρος με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και με τη χρήση drones», είπε μεταξύ άλλων.

«Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις. Θα διεξαγάγουμε πόλεμο με τεχνάσματα. Δεν θα αποκαλύψουμε όλα τα τεχνάσματα εδώ, αλλά σας λέω: υπάρχουν πολλά», σημείωσε ακόμα ο Νετανιάχου.