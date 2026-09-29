Αυστηρό μήνυμα αποτροπής προς τους περιφερειακούς αντιπάλους του Ισραήλ απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη πληροφοριών για πιθανή επίθεση στη χώρα ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Ισραηλινός ηγέτης προειδοποίησε ότι το «μακρύ χέρι» της Πολεμικής Αεροπορίας θα φτάσει οποιονδήποτε επιχειρήσει να πληξει τη χώρα, ενώ παράλληλα επανέλαβε τις εκτιμήσεις του για επικείμενη κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ έχει ήδη εξουδετερώσει τις κύριες υπαρξιακές απειλές.

Προειδοποίηση από τη βάση Τελ Νοφ και πληροφορίες για επιθέσεις

Σε δηλώσεις που βιντεοσκοπήθηκαν κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε ότι οι μυστικές υπηρεσίες διαθέτουν σαφείς ενδείξεις για σχεδιαζόμενες ενέργειες εχθρικών δυνάμεων ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 27ης Οκτωβρίου 2026.

Πλαισιωμένος από πολεμικά αεροσκάφη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν. Γι’ αυτό, από εδώ, από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, από το μακρύ χέρι του Ισραήλ, σας στέλνω ένα μήνυμα: Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου έκανε ειδική αναφορά στις επιχειρήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εξουδετερωθεί περισσότεροι από 100 ένοπλοι σε στοχευμένα πλήγματα κατά στόχων υψηλής αξίας.

Το μήνυμα προς το Ιράν και η εκτίμηση για «πτώση του καθεστώτος»

Οι νέες δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται να προστεθούν στις τοποθετήσεις που είχε πραγματοποιήσει πριν από τρεις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της υπουργικής πρόποσης για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά (Ρος Ασανά).

Τότε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη αποφεύγει μια ευθεία στρατιωτική αναμέτρηση επειδή αναγνωρίζει την υπεροχή των ισραηλινών δυνάμεων, προειδοποιώντας ωστόσο για τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου υπολογιστικού λάθους: «Αν το Ιράν κάνει το λάθος και μας επιτεθεί, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί να φανταστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την αποστολή της ανατροπής του καθεστώτος, το τέλος είναι κοντά. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και οι εχθροί μας πιο αδύναμοι από ποτέ».

Ενώ για την απομάκρυνση των απειλών είχε αναφέρει «Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες πετύχαμε τεράστια αποτελέσματα στην απομάκρυνση μιας υπαρξιακής απειλής. Απομακρύναμε την απειλή των ατομικών βομβάρδων και των βαλλιστικών πυραύλων και πλήξαμε με μεγάλη δύναμη τον ιρανικό άξονα».

Η εκλογική αναμέτρηση και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Καθώς η ημερομηνία των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου πλησιάζει, η ρητορική του Μπενιαμίν Νετανιάχου επικεντρώνεται στην προβολή της στρατιωτικής ισχύος και της εθνικής συσπείρωσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης βρίσκεται στη χειρότερη φάση της ιστορίας του, υποστηρίζοντας ότι «παλεύει για την επιβίωσή του και κλονίζεται».

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του, τόνισε ότι η ολοκλήρωση της στρατιωτικής αποστολής στη Μέση Ανατολή αποτελεί ιστορική υποχρέωση που θα αλλάξει οριστικά τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής, διαβεβαιώνοντας τον ισραηλινό λαό για την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.