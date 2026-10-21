Σε μια βαρυσήμαντη τοποθέτηση προχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας ότι έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), τη Μοσάντ και τους αρμόδιους φορείς ασφαλείας, με αντικειμενικό σκοπό την ανατροπή της ηγεσίας στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στην τελετή αποφοίτησης των δόκιμων αξιωματικών, ο Ισραηλινός ηγέτης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας πως η χώρα επανέρχεται στην προσπάθεια απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βαδίζει στα χνάρια του προκατόχου του, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την κατάσταση.

Επίδειξη ισχύος και αεροπορικοί ελιγμοί στα σύνορα

Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικές προετοιμασίες του Τελ Αβίβ εντείνονται. Σύμφωνα με αποκαλύψεις διεθνών και εγχώριων μέσων ενημέρωσης, δεκάδες ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, συνοδευόμενα από ιπτάμενα δεξαμενόπλοια, πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ, κινούμενα προς την κατεύθυνση των ιρανικών συνόρων.

Αν και ο σχηματισμός πραγματοποίησε αναστροφή λίγο πριν εισέλθει στο Ιράν, πηγές αναφέρουν ότι η επιχείρηση είχε γνωστοποιηθεί στην Ουάσιγκτον ως άσκηση αποτροπής. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως η κίνηση αυτή ενδέχεται να αποσκοπούσε και στην πρόκληση στρατιωτικής αντίδρασης από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία θα παρείχε αφορμή για άμεσο πλήγμα.

Το «φρένο» του Λευκού Οίκου στα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Πληροφορίες φέρουν το Ισραήλ να σχεδίαζε ευρεία επίθεση νωρίτερα εντός του μήνα, εγχείρημα που τελικά «φρέναρε» ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποφευχθεί μια γενικευμένη σύρραξη πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Παράλληλα, στο εσωτερικό πεδίο του Ισραήλ, η στρατιωτική ηγεσία εξέφρασε επιφυλάξεις προς την αμερικανική πλευρά, επισημαίνοντας πως μια πιθανή πολεμική αναμέτρηση ακριβώς πριν από τις ισραηλινές κάλπες θα οδηγούσε υποχρεωτικά σε αναβολή της εκλογικής διαδικασίας.

Πηγή: Jerusalem Post