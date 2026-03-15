Με έναν άκρως απρόσμενο τρόπο, εν μέσω πολέμου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να απαντήσει στις φήμες που τον ήθελαν νεκρό, έπειτα από χτύπημα του Ιράν.

Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται χαλαρός μέσα σε καφετέρια, στέλνοντας το σαφές μήνυμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός».

Μάλιστα στο βίντεο μετράει επιδεικτικά τα δάχτυλά του στην κάμερα, απαντώντας σαρκαστικά στις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Χρήστες του διαδικτύου είχαν απομονώσει καρέ από προηγούμενα διαγγέλματα του Νετανιάχου, υποστηρίζοντας πως εμφανίζεται με έξι δάχτυλα, σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι το βίντεο είχε κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για να αποκρυφτεί ο υποτιθέμενος θάνατός του.

Στο νέο βίντεο, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται με ειρωνικό ύφος σε καφέ, λέγοντας: «Πεθαίνω για… καφέ», χρησιμοποιώντας μια κοινή εβραϊκή φράση που σημαίνει ότι αγαπά κάτι μέχρι θανάτου.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Στη συνέχεια προσθέτει: «Αγαπώ το έθνος μου μέχρι θανάτου και τον τρόπο που συμπεριφέρονται».

Τέλος, δείχνοντας τα δάχτυλά του, αποδεικνύει ότι κάθε χέρι έχει πέντε δάχτυλα και πως η εμφάνισή του την Πέμπτη, σε συνέντευξη Τύπου ήταν αληθινή, διαλύοντας με χιούμορ τις φήμες περί θανάτου.