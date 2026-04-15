Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Ακόμη, τόνισε πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ παράλληλα με τις συνομιλίες που άρχισαν με τον Λίβανο.

«Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας μας ενημερώνουν συνεχώς για τις επαφές τους με το Ιράν», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεομήνυμα που δημοσιεύθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

«Οι στόχοι μας είναι ευθυγραμμισμένοι με αυτούς των Ηνωμένων Πολιτειών», συνέχισε ο Νετανιάχου. «Θέλουμε να δούμε το εμπλουτισμένο υλικό του Ιράν να απομακρύνεται και θέλουμε να δούμε την εξάλειψη της ικανότητας εμπλουτισμού του εντός του Ιράν. Και φυσικά, θέλουμε να δούμε την επαναλειτουργία των [βασικών ναυτιλιακών] στενών», ανέφερε.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς θα τελειώσει αυτό, ή ακόμα και πώς θα εξελιχθεί. Εν όψει της πιθανότητας να ξαναρχίσει ο πόλεμος, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», πρόσθεσε Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Παράλληλα» με την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ, «διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, συνομιλίες που… γίνονται τώρα επειδή είμαστε πολύ ισχυροί, και χώρες μας πλησιάζουν – όχι μόνο ο Λίβανος. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι: πρώτον, να απομακρύνουμε τη Χεζμπολάχ και, δεύτερον, να επιτύχουμε μια βιώσιμη ειρήνη – μια ειρήνη μέσω της δύναμης», πρόσθεσε.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να επιτίθενται στη Χεζμπολάχ», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι μάχες επικεντρώνονται επί του παρόντος στην εξουδετέρωση ενός «σημαντικού οχυρού της Χεζμπολάχ» στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Κατέληξε στο μήνυμα του, λέγοντας πως χθες έδωσε εντολή στον ισραηλινό Στρατό «να συνεχίσει την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας και να την επεκτείνει προς τα ανατολικά, προς τις πλαγιές του όρους Χερμών προς υποστήριξη του πληθυσμού των Δρούζων της περιοχής».