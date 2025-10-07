Την πεποίθηση ότι «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι κοντά» εξέφρασε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ αναδύθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 ως η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή».

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast, ο Νετανιάχου εξήγησε ότι «ο ισραηλινός στρατός συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ακόμη ηττηθεί ολοκληρωτικά».

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε, θα συνεχιστούν έως την πλήρη εξουδετέρωση της οργάνωσης, επιμένοντας ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς».

Παράλληλα, σημείωσε πως το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα απειλές από τη Χεζμπολάχ και τη Συρία, ενώ ισχυρίστηκε ότι η χώρα του «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην τεχνολογική ισχύ του Ισραήλ, λέγοντας ότι ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβάλλοντας, όπως υποστήριξε, στην ήττα εχθρών της Αμερικής που προσπαθούσαν να αποκτήσουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε το Ιράν ότι «εργάζεται για την ανάπτυξη διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές έως 8.000 χιλιομέτρων».