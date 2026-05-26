Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, με τον ισραηλινό στρατό να κλιμακώνει τις κινήσεις του στα σύνορα.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστοποίησε ότι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας προελαύνουν πλέον στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους σημεία στρατηγικής σημασίας.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έγιναν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, αφότου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε νωρίτερα πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, η οποία οριοθετεί την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του.

«Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επεσήμανε παράλληλα πως καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones.