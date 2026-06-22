Το μήνυμα ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διατηρούν την ελευθερία δράσης τους ενάντια στις απειλές στον Λίβανο, έστειλε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα (22/6).

«Η οδηγία μου και αυτή του Υπουργού Άμυνας προς τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι σαφής και δεν έχει αλλάξει», δήλωσε. «Οι μαχητές μας στο νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία δράσης για να αποτρέψουν οποιαδήποτε άμεση ή αναδυόμενη απειλή για αυτούς ή για τους κατοίκους του Βορρά», πρόσθεσε.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν περιορισμούς σε αυτό το θέμα», είπε. «Στέκομαι στο πλευρό τους, ολόκληρο το έθνος στέκεται στο πλευρό τους», σημείωσε.

«Είμαι ακλόνητος ότι θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα χρειαστεί, για να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Βορρά και όλους τους πολίτες της χώρας», πρόσθεσε.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“My directive, and that of the Minister of Defense, to the IDF is clear and has not changed: Our fighters in southern Lebanon have full freedom of action to thwart any direct or developing threat to them or to the residents of the North. The IDF… pic.twitter.com/BApXbI4h9z — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2026

Σύμφωνα με το CNNi το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει μια «συμβολική» αποχώρηση από ορισμένα εδάφη στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο του επερχόμενου γύρου συνομιλιών, επικαλούμενο μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι αποχωρήσεις θα περιλαμβάνουν την αποχώρηση δυνάμεων από μικρές περιοχές κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής.

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, με τη συμμετοχή του Τζάρεντ Κούσνερ και του Πρωθυπουργού του Κατάρ, με αντικείμενο την εδραίωση της εκεχειρίας στον Λίβανο και την αναχαίτιση της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η λιβανική προεδρία ανέφερε ότι συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, ακόμη και η δημιουργία ειδικού μηχανισμού, ενώ ο Βανς τόνισε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει ευρύτερη περιφερειακή εκεχειρία και χαρακτήρισε την κατάσταση στη χώρα «εργασία σε εξέλιξη».