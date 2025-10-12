Λίγες ώρες πριν από την ιστορική απελευθέρωση των ομήρων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απηύθυνε διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό και τη διεθνή κοινότητα μέσω βίντεο.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επικείμενη απελευθέρωση «ιστορικό γεγονός που πολλοί δεν πίστευαν ότι θα συμβεί», τονίζοντας παράλληλα πως, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, ελπίζει ότι ο λαός του Ισραήλ «θα μπορέσει να τις παραμερίσει στο μέλλον».

«Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει» και ότι η χώρα αντιμετωπίζει «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συναντήσεις του με οικογένειες των ομήρων, λέγοντας πως «ο πόνος τους συνόδευε κάθε απόφαση που λάβαμε». Απευθυνόμενος σε αυτούς, διαβεβαίωσε: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τους πολίτες «που στέκονται στιβαροί κάθε μέρα» και πρόσθεσε: «Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού. Μαζί θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και, με τη βοήθεια του Θεού, θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ και της γης μας».

Δείτε το διάγγελμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου: