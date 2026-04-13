Σκληρή κριτική στην Ευρώπη άσκησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην ομιλία του κατά την επίσημη τελετή της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, η οποία φέτος μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

«Υποσχέθηκα ότι δεν θα υπάρξει άλλο Ολοκαύτωμα»

«Υποσχέθηκα ότι δεν θα υπάρξει άλλο Ολοκαύτωμα και φέτος, εκπληρώσαμε αυτή την υπόσχεση. Ποτέ ξανά», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Η Ευρώπη ξέχασε το Ολοκαύτωμα – Έχει να μάθει πολλά από εμάς»

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, δήλωσε ότι «πλήττεται από βαθιά ηθική αδυναμία» και «χάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς της, των αξιών της και της ευθύνης της να υπερασπίζεται τον πολιτισμό ενάντια στη βαρβαρότητα».

Υποστήριξε ότι το Ισραήλ υπερασπίζεται την Ευρώπη, «η οποία έχει ξεχάσει τόσα πολλά από την εποχή του Ολοκαυτώματος». «Έχει πολλά να μάθει από εμάς, ειδικά το ουσιαστικό μάθημα της σαφούς ηθικής διάκρισης μεταξύ καλού και κακού, το οποίο σε στιγμές αλήθειας απαιτεί να πάμε στον πόλεμο για χάρη του καλού, για χάρη της ζωής», προσέθεσε. «Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, δεν ξεχνά αυτή την αιώνια ευθύνη», είπε ακόμα ο Νετανιάχου.

«Yπερασπιζόμαστε ολόκληρο τον κόσμο»

«Μαζί με τις ΗΠΑ, και μαζί με άλλες χώρες με τις οποίες δημιουργούμε συμμαχίες για τις οποίες θα μιλάμε στο μέλλον, υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας, υπερασπιζόμαστε ολόκληρο τον κόσμο», είπε, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ στέκεται μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη γραμμή του ελεύθερου κόσμου».

Είπε ότι οι δύο χώρες «έχουν καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στο κακό καθεστώς του Ιράν» στις δύο κοινές επιχειρήσεις τους κατά το προηγούμενο έτος. «Αν δεν είχαμε δράσει εναντίον των πυρηνικών, πυραυλικών και άλλων στρατιωτικών στόχων του Ιράν], είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «τα ονόματα Νατάνζ, Φόρντο, Ισφαχάν και Παρτσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στην ιστορία ως σύμβολα αιώνιου τρόμου, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, η Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σόμπιμπορ».

«Όμως εμείς αναλάβαμε δράση, και μάλιστα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, χάρη στην ιστορικά άνευ προηγουμένου συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτήν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα το θυμόμαστε αυτό: Αναλαμβάνουμε δράση ώστε οι μελλοντικές γενιές να μην αναρωτιούνται με λύπη: “Τι θα γινόταν αν;”», προσέθεσε.

Το Ισραήλ τιμά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος από σήμερα το βράδυ ως αύριο Τρίτη (14/4), στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε χρόνο οι επίσημες τελετές οργανώνονται τον Απρίλιο ή τον Μάιο με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο.

Πηγή: Times of Israel