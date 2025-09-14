Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι η εξόντωση των ηγετών της Χαμάς θα τερμάτιζε τον πόλεμο στη Γάζα έπειτα από τα πρόσφατα αεροπορικά πλήγματα στην Ντόχα.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των κατοίκων της Γάζας, έχουν μπλοκάρει τις απόπειρες για κατάπαυση του πυρός για να παρατείνουν επ’ αόριστον τον πόλεμο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ. «Η εξόντωσή τους θα επέτρεπε την εξάλειψη του κύριου εμποδίου για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και το τέλος του πολέμου».

Οι οικογένειες των ομήρων από την πλευρά τους κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι είναι «εμπόδιο» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Η επιχείρηση που έγινε στο Κατάρ απέδειξε πέρας κάθε αμφιβολίας ότι ένα εμπόδιο υπάρχει στην επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κάθε φορά που επίκειται η επίτευξη μίας συμφωνίας, ο Νετανιάχου τη σαμποτάρει», καταγγέλλεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.