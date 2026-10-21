Με αφορμή τις εκτεταμένες ταραχές και τις λεηλασίες που συγκλόνισαν τη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του Παρισιού. Μιλώντας στο γαλλόφωνο ειδησεογραφικό δίκτυο i24News, υποστήριξε ότι η χώρα έχει ουσιαστικά παραδοθεί στις ακραίες ισλαμιστικές δυνάμεις.

«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως, απλά τα παράτησαν, υπέκυψαν στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για το ποια θα ήταν η συμβουλή του προς τη γαλλική ηγεσία, εμφανίστηκε απόλυτος: «Πολεμήστε, μην κινείστε κατευναστικά, πολεμήστε τους εξτρεμιστές».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε αναδρομή στις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, αμέσως μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Όπως αποκάλυψε, τον είχε προειδοποιήσει άμεσα για τον κίνδυνο εξάπλωσης της βίας, λέγοντάς του: «Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι». Σχολιάζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις στους γαλλικούς δρόμους, συμπλήρωσε με νόημα: «Και αυτό ακριβώς συμβαίνει».

Διπλωματική ψυχρότητα

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Νετανιάχου εναρμονίζεται με τη ρητορική που αναπτύσσουν συχνά ακροδεξιοί πολιτικοί και αναλυτές στον δυτικό κόσμο.

Οι φωνές αυτές προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης βρίσκονται υπό την επιρροή του ισλαμικού νόμου εξαιτίας των μεταναστευτικών κοινοτήτων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για υποδαύλιση της ισλαμοφοβίας.

Η νέα αυτή λεκτική αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Ισραήλ και Γαλλίας δοκιμάζονται σοβαρά. Το διπλωματικό ρήγμα βάθυνε δραματικά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η κυβέρνηση Μακρόν προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Η κίνηση εκείνη είχε προκαλέσει την οργή του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε κατηγορήσει ευθέως τον Γάλλο πρόεδρο ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στο εσωτερικό της χώρας του.