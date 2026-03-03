Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε ατέρμονο πόλεμο, αν και ενδέχεται να διαρκέσει λίγο χρόνο.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «γρήγορη και αποφασιστική», τονίζοντας ότι οι στόχοι της θα επιτευχθούν χωρίς μακροχρόνια εμπλοκή. «Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο Νετανιάχου.

Πηγή: AFP