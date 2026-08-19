Σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία κίνηση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας του εξέπεμψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο των στοχευμένων αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της στρατιωτικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ, η οποία βρίσκεται στη βορειοδυτική επικράτεια της Συρίας, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από τα τουρκοσυριακά σύνορα.

Η θέση της ισραηλινής κυβέρνησης συνοψίστηκε στην κατηγορηματική δήλωση του πρωθυπουργού: «Το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί απειλές για την ασφάλειά του».

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο, ήρθαν ως απάντηση σε επικείμενη ανατροπή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της ανακοίνωσης: «Το Ισραήλ και η Συρία συμφώνησαν σε ένα status quo για θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία ήταν στα πρόθυρα να παραβιάσει, επιτρέποντας σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι».

Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά καθιστά σαφές ότι η Δαμασκός είχε δεχτεί εγκαίρως συστάσεις προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση, τις οποίες ωστόσο επέλεξε να μην ακούσει.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου καταλήγει υπογραμμίζοντας: «Το Ισραήλ προειδοποίησε κατ’ επανάληψη τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις. Το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί απειλές για την ασφάλειά του, και θα καλωσόριζε μια επιστροφή στο status quo».