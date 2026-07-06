Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News την θέση του για την πιθανότητα η Τουρκία να λάβει από την Αμερική F35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη της.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες δυνάμεων, που είναι πολύ εύθραυστες στην Μέση Ανατολή.

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«Η Τουρκία είναι καταπληκτική χώρα, αλλά διοικείται από έναν άνθρωπο που ζητάει ανοιχτά τον αφανισμό του Ισραήλ, έχει καταλάβει την μισή Κύπρο που είναι χώρα του ΝΑΤΟ και απειλεί την Ελλάδα που είναι επίσης χώρα του ΝΑΤΟ και μιλάει ανοιχτά για την κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του, ο οποίος είναι 2ος στην ιεραρχία, έχει δηλώσει ότι το κράτος της Ιερουσαλήμ δεν έχει θέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και βασικά θα πρέπει να αφανιστεί. Ο Υπουργός Εσωτερικών του έχει δηλώσει ότι ανυπομονεί να γίνει ο επόμενος κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Για ένα καθεστώς που έχει «μολυνθεί» από τους μουσουλμάνους γείτονές του, ένα ακραίο κίνημα που μισεί την Αμερική και θέλει τον θάνατο για την Αμερική από αυτή την πλευρά του φάσματος, δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους δοθούν F35 ή κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη τους, γιατί αυτό θα διαταράξει την ισορροπία της εξουσίας την Μέση Ανατολή, η οποία εξασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και την στάση της Αμερικής στην Μέση Ανατολή».

Σχετικά με το Ιράν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν κοινό στόχο, ο οποίος είναι το Ιράν να μην έχει ούτε πυρηνικά όπλα, ούτε την δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.

Για την διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αρκέστηκε στο να αναφερθεί πως θα σχολιάσει την διαπραγμάτευση όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Τέλος, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ λέγοντας: «Νομίζω ότι η Αμερική δεν έχει μεγαλύτερο σύμμαχο από το Ισραήλ, και το Ισραήλ δεν έχει μεγαλύτερο σύμμαχο από τις Ηνωμένες Πολιτείες».