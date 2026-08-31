Με ιδιαίτερα θερμά λόγια υποδέχθηκε τη νέα αμυντική σύμπραξη μεταξύ Αθήνας και Τελ Αβίβ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης στάθηκε στη βαρύτητα της Διακρατικής Συμφωνίας για το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο βαρυσήμαντες στην ιστορία της χώρας του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επισφραγίζει το υψηλό επίπεδο των στρατηγικών σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στα δύο κράτη, βάζοντας τα θεμέλια για μια στενότερη και πιο ουσιαστική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και της περιφερειακής ασφάλειας.

«Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία της χώρας, εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας μας στην ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από δέκα χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε ο Νετανιάχου.

ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין. הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל. מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון בייצוא הביטחוני שלנו… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 31, 2026

«Αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές μας και στην ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ. «Σε μια περίοδο που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την άμυνα και τη στρατηγική», πρόσθεσε.