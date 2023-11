Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το πρωί της Κυριακής (5/11) τις εκκλήσεις για εκεχειρία στη Γάζα μέχρι να απελευθερωθούν και οι τουλάχιστον 240 Ισραηλινοί όμηροι που συνέλαβε η Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

«Δεν θα υπάρξει εκεχειρία χωρίς την επιστροφή των ομήρων μας, το λέμε αυτό σε εχθρούς και φίλους. Θα συνεχίσουμε μέχρι να τους κερδίσουμε», είπε ο Νετανιάχου στους άνδρες των χερσαίων και εναέριων δυνάμεων της χώρας στην αεροπορική βάση Ραμόν στο νότιο Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας την κυβερνητική θέση.

Να υπεθμίσουμε ότι εκατοντάδες άνθρωποι ζήτησαν την παραίτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από την κατοικία του στην Ιερουσαλήμ, όπως ανέφερε το πρωί της Κυριακής (5/11) η εφημερίδα The Times of Israel.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής διαδήλωσης και συνέλαβε τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας, γύρω από το σπίτι του πρωθυπουργού.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν από τον Νετανιάχου να εγκρίνει συμφωνία ανταλλαγής, για τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για τις αποτυχίες που οδήγησαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τους μαχητές της Χαμάς.

Διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου έγιναν και αλλού. Στο κέντρο του Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία των Ομήρων, όπως είναι πλέον γνωστό το συγκεκριμένο σημείο, για να εκφράσουν τη στήριξή τους, στις οικογένειες των 240 και πλέον ομήρων, που συνελήφθησαν από τη Χαμάς.

