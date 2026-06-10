Η πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετατρέπεται πλέον σε μια σφοδρή, μετωπική σύγκρουση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει με ιδιαίτερα οξύς χαρακτηρισμούς στις πρόσφατες φραστικές επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος εναντίον της χώρας του.

Συγκεκριμένα, με μια καυστική ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον Ερντογάν «αντισημίτη δικτάτορα». Παράλληλα, τον κατηγόρησε ευθέως ότι προχωρά σε γενοκτονία εις βάρος των Κούρδων, παρέχει υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταστέλλει τα δικαιώματα των πολιτών του και οδηγεί στη φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συμπλήρωσε πως ο Τούρκος ηγέτης είναι «ο τελευταίος που μπορεί να παραδίδει μαθήματα ηθικής» στο Ισραήλ.

Η αντίδραση του Νετανιάχου συνεχίστηκε στο ίδιο αυστηρό ύφος. Ξεκαθάρισε ότι το κράτος του και ο ισραηλινός στρατός, τον οποίο περιέγραψε ως «τον πιο ηθικό στρατό παγκοσμίως», θα συνεχίσουν να απαντούν δυναμικά στις απειλές του Ιράν και των συμμάχων του, οι οποίοι, όπως τόνισε, θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η ανάρτηση του Νετανιάχου:

The antisemitic dictator Erdoğan – who is committing genocide against the Kurds, supports the Hamas terrorist organization, oppresses his own people and imprisons political rivals – is the last person who can lecture the State of Israel on morality. The State of Israel and the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 10, 2026

Το ξέσπασμα αυτό αποτέλεσε την άμεση απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του (AKP).

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε ισχυριστεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις, που πλέον αποτελούν απειλή για την ίδια την ασφάλεια της Τουρκίας. Καταλογίζοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου την ευθύνη για την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, ο Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η τουρκική ασφάλεια δεν περιορίζεται στα εθνικά της σύνορα, αλλά εκτείνεται στο Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό.

Επιπλέον, ο Ερντογάν έστρεψε τα βέλη του και προς την Ανατολική Μεσόγειο, καταγγέλλοντας «προκλητικές ενέργειες» με ενορχηστρωτή το Ισραήλ. Χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα κράτη, έκανε λόγο για «μικρές δομές» που ευθυγραμμίζονται με το Ισραήλ και προσπαθούν να πυροδοτήσουν εντάσεις στην περιοχή, εστιάζοντας ιδιαίτερα γύρω από την Κύπρο.

Το πιο επιθετικό σημείο της ομιλίας του ήταν η σαφής προειδοποίηση πως, σε περίπτωση που καταπατηθούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς στην Ανατολική Μεσόγειο, η αντίδραση της Άγκυρας θα είναι «πολύ καθαρή και πολύ σκληρή». Με την τακτική αυτή, ο Ερντογάν θέλησε να συνδέσει άμεσα το μέτωπο των ισραηλινών επιχειρήσεων σε Συρία, Λίβανο και Ιράν με το Κυπριακό, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα τόσο προς το Τελ Αβίβ, όσο και προς τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στις περιφερειακές συμμαχίες της Ανατολικής Μεσογείου.