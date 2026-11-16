Το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ παραμένει σε τεντωμένο σχοινί σχεδόν έναν μήνα μετά τις εκλογές, με τις αμοιβαίες καταγγελίες να εντείνονται.

Ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε κάνει λόγο από την πρώτη στιγμή για εκλογική νοθεία, η αντιπολίτευση αντεπιτίθεται πλέον κατηγορώντας τον ίδιο για «απόπειρα πραξικοπήματος». Η στροφή αυτή έρχεται έπειτα από δημοσιεύματα που φέρουν συνεργάτες του πρωθυπουργού να μεθόδευσαν ενέργειες κατά των αραβικών κομμάτων, τα οποία σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ εδρών στην αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου.

Ο πρώην επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νέες αποκαλύψεις δε δείχνουν απλώς μια προσπάθεια διατάραξης της εκλογικής διαδικασίας, αλλά μια ευθεία απόπειρα πραξικοπήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ηγέτης της Ενωμένης Λίστας —της μεγαλύτερης αραβικής παράταξης της χώρας—, έκανε λόγο για ενδείξεις στησίματος ενός «εγκληματικού μηχανισμού στην καρδιά της εξουσίας» με σκοπό την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, προειδοποιώντας ότι όλοι οι υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου, θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Το χρονικό των καταγγελιών και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Καναλιού 12, την παραμονή των εκλογών ο διευθυντής του γραφείου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Ίντο Νόρντεν, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας καταγγελία κατά μελών του αραβικού κόμματος Raam.

Ο Νόρντεν φέρεται να έφερε τις αρχές σε επαφή με έναν πρώην υπάλληλο του πρωθυπουργικού γραφείου ως πηγή πληροφόρησης. Βάσει αυτών των ισχυρισμών, τρία μέλη του Raam συνελήφθησαν την ημέρα της ψηφοφορίας με την υποψία εξαγοράς ψήφων, γεγονός που αξιοποιήθηκε άμεσα από το στρατόπεδο Νετανιάχου για να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες περί νοθείας, προτού οι συλληφθέντες αφεθούν τελικά ελεύθεροι.

Από την πλευρά του, το γραφείο του πρωθυπουργού διέψευσε το δημοσίευμα χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», υποστηρίζοντας ότι ο Ίντο Νόρντεν έπραξε το αυτονόητο καθήκον του ως πολίτης, φέρνοντας απλώς τον πληροφοριοδότη σε επαφή με τις διωκτικές αρχές.

Εμπλοκή της Σιν Μπετ και αιτήματα για έρευνα

Παράλληλα, η εφημερίδα Haaretz αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ), Νταβίντ Ζίνι, επιχείρησε λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες να θέσει υπό τηλεφωνική παρακολούθηση τους ηγέτες της Ενωμένης Λίστας. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε τελικά από τη γενική εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν μια τέτοια παρέμβαση.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο Γκάντι Άιζενκοτ ζήτησε την άμεση έναρξη επίσημης έρευνας. Αντίστοιχο αίτημα κατέθεσε και ο Γιοάν Σεγκάλοβιτς, νούμερο δύο στην ηγεσία του Raam και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ανεξαρτήτως αξιώματος.

Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κλιμακώνει τις επιθέσεις του κατά των αραβικών κομμάτων, καθώς οι 19 έδρες που ελέγχουν στην 120μελή Κνεσέτ αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Έλεγχος 190 τμημάτων ενόψει της ένστασης του Λικούντ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία επανεξέτασης του εκλογικού υλικού από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η οποία κινήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Λικούντ. Το κόμμα προετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της πρόσφατης εκλογικής αναμέτρησης, ζητώντας να ελεγχθούν συνολικά 190 εκλογικά τμήματα.

Τη διαδικασία ενέκρινε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νόαμ Σόλμπεργκ. Στον έλεγχο συμμετείχαν από κοινού υπάλληλοι της Επιτροπής και εκλογικοί παρατηρητές του Λικούντ, ενώ η όλη εξέταση διεξήχθη υπό την αυστηρή εποπτεία του νομικού τμήματος της Επιτροπής και παρουσία του γενικού διευθυντή του κόμματος.

Πηγή: Times of Israel