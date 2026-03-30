Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Λατίνος Πατριάρχης θα έχει «πλήρη και άμεση πρόσβαση» στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, αφού η αστυνομία του αρνήθηκε την είσοδο την Κυριακή των Βαΐων. «Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να δοθεί στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, τον Λατίνο Πατριάρχη, πλήρης και άμεση πρόσβαση στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον ανώτερο καθολικό κληρικό να εισέλθει στον ιερότερο τόπο του Χριστιανισμού για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, επικαλούμενος, όπως ο Νετανιάχου, λόγους ασφαλείας, προκαλώντας διαμαρτυρίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Νετανιάχου ανέλυσε περαιτέρω τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια στην ανάρτησή του. «Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε. «Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου». Για να προστατεύσει τους πιστούς, το Ισραήλ ζήτησε από ανθρώπους όλων των θρησκειών να «απέχουν προσωρινά» από τη λατρεία σε όλους τους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, πρόσθεσε.

