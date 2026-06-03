Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με την δημοσιογράφο Σάρα Άιζεν του CNBC το πρωί της Τετάρτης για να παραχωρήσει συνέντευξη, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου έδωσε συνέντευξη στην Ιερουσαλήμ σε μια κρίσιμη στιγμή όχι μόνο για την ηγεσία του αλλά και για το μέλλον της χώρας.

Αρχικά, επικριτικός ήταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απέναντι στους ηγέτες της Ευρώπης.

«Δεν έχουν τα κότσια να αντισταθούν στους βαρβάρους», τόνισε. «Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξυπηρετούν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι επαίσχυντος. Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να αντισταθούν και να παραταχθούν με το σωστό τρόπο που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βαρβάρους», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Μιλάω με τον Τραμπ κάθε δύο ημέρες»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι σε συχνή επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς όπως είπε με τον Τραμπ μιλάμε «μία φορά κάθε δύο ημέρες». «Έχουμε κοινούς στόχους… θέλουμε να τους επιτύχουμε», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

«Έχουμε συχνά διαφωνίες με τον Ντόναλντ, αλλά συμφωνούμε στα βασικά»

Ο Νετανιάχου υποβάθμισε κάθε υπόνοια σχίσματος με τον Τραμπ, λέγοντας ότι ενώ μερικές φορές έχουν «τακτικές διαφωνίες», «συμφωνούν στα κύρια πράγματα».

«Μερικές φορές, όπως και στις καλύτερες οικογένειες, έχουμε τις διαφωνίες μας», είπε. Αλλά «πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις λύσουμε και το κάνουμε ως πολύ καλοί φίλοι».

«Μπορούμε να διαφωνήσουμε το πρωί και να βρούμε κοινό έδαφος μέχρι το απόγευμα», είπε.

Η αμερικανική απαγόρευση στα Στενά του Ορμούζ είναι «χειρουργική πράξη»

Ο Νετανιάχου επαίνεσε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στα Στενά του Ορμούζ από τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ αποτελεσματικό».

«Ήταν μια ιδιοφυής πραξη, η αντίστροφη απαγόρευση», είπε.

«Εάν χρειαστεί, θα υπάρξει πλήρης επιστροφή στη στρατιωτική δράση»

Όταν ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν υπάρχει πράγματι εκεχειρία με το Ιράν, απάντησε: «Νομίζω ότι παίζεται ένα παιχνίδι».

«Και το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι έχει πει [ο Τραμπ], ότι εάν χρειαστεί, θα υπάρξει πλήρης επιστροφή στη στρατιωτική δράση», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. «Είναι απόφαση ενός προέδρου και το Ισραήλ είναι έτοιμο μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες».

«Νομίζω ότι το Ιράν θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη», είπε. «Νομίζω ότι λαμβάνουν υπόψη το ότι παίζουν με τη φωτιά.

Πηγή: CNBC