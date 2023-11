«Οι όμηροι θα απελευθερωθούν σταδιακά», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από χωριστές συνεδριάσεις τόσο του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου όσο και του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής συνεδρίασης για την έγκριση της συμφωνίας για τους ομήρους, ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι το περίγραμμα της συμφωνίας περιλαμβάνει επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού στους ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί, καθώς και την προμήθεια φαρμάκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιπλέον τόνισε ότι «δεν θα σταματήσουμε μετά την κατάπαυση του πυρός».

Ο υπουργός Μπένι Γκαντζ μίλησε επίσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λέγοντας ότι το περίγραμμα της συμφωνίας «είναι δύσκολο και επώδυνο από ανθρώπινη άποψη, αλλά είναι η σωστή συμφωνία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων του Ισραήλ με τη Χαμάς θα ξεκινήσει την Πέμπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Nωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Αnadolu μετέδωσε πως «ο ισραηλινός στρατός αποδέχεται συμφωνία εκεχειρίας για τους ομήρους με τη Χαμάς», ενώ ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN υποστηρίζει πως οτι οι IDF σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την συνθήκη εκεχειρίας ώστε να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις του στο πλαίσιο προετοιμασίας επιχειρήσεων στη νότια Γάζα.

#BREAKING Israeli army accepts hostage deal with Hamas, plans to use truce to re-organize forces in preparation for operations in southern Gaza, reports public broadcaster KAN pic.twitter.com/YAnUVUSCp8

— Anadolu English (@anadoluagency) November 21, 2023