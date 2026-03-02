Ο ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα την πεποίθηση πως δεν θα αργήσει η πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι «πλησιάζει» η μέρα που «ο γενναίος λαός του Ιράν θα αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας».

Υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση αποσκοπεί στην εξάλειψη υπαρξιακών απειλών για το Ισραήλ, ο Νετανιάχου συμπλήρωσε: «…δεσμευόμαστε επίσης να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στον γενναίο λαό του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας».

«Αυτή η μέρα πλησιάζει. Και όταν έρθει, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό του ιρανικού λαού… Εξαρτάται από εκείνους», είπε ο ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στον τόπο μιας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους την Κυριακή στο Μπέιτ Σέμες, κοντά στην Ιερουσαλήμ.