Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε το θάρρος του πιλότου της Flydubai ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη – αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery. Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και υπογράμμισε πως «είναι πραγματικός ήρωας».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, περίμενε τους επιβάτες της πτήσης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όπου προσγειώθηκαν με ασφάλεια και αγκάλιασε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν να αφοπλίσουν τον Ομανό συγκυβερνήτη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε εγκάρδια και τον αποκάλεσε ήρωα. Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε ότι η μπλούζα του άνδρα είναι γεμάτη αίματα.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

«Θρησκευτικός εξτρεμιστής ο Ομανός συγκυβερνήτης», λέει συνάδελφός του πιλότος

Πιλότος που μίλησε στο Κανάλι 16 της ισραηλινής τηλεόρασης ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, ο οποίος μαχαίρωσε τον πιλότο, είχε προσληφθεί πριν από οκτώ μήνες, ενώ τον χαρακτήρισε «θρησκευτικό εξτρεμιστή». «Προσευχόταν υπερβολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες», είπε στην ισραηλινή τηλεόραση για τον δράστη της επίθεσης.

Εν τω μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα με πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το γεγονός ότι συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai ήταν υπήκοος του Ομάν, μιας χώρας που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Στην έρευνα για το παρ΄ολίγον τραγικό περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/9), συμμετέχουν πολλές ισραηλινές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Σιν Μπετ, η Μοσάντ, ο στρατός και το υπουργείο Μεταφορών.

Όπως αποκαλύπτει το ισραηλινό Channel 12, στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν μετά το πρωτοφανές συμβάν στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ, διαπιστώθηκε ότι δεκάδες Ομανοί πιλότοι έχουν προσγειωθεί στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια με πτήσεις της Flydubai.

Οι πληροφορίες εγείρουν ερωτήματα στο Ισραήλ για τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονταν όλα αυτά τα χρόνια τα πληρώματα της αεροπορικής εταιρείας για πτήσεις προς τη χώρα και, ειδικότερα, μέλη πληρωμάτων που είναι υπήκοοι κρατών τα οποία δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και εάν οι αρμόδιοι που ενέκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ότι επρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Παράλληλα, εξετάζονται οι ενέργειες της Flydubai και οι πληροφορίες που παρείχε στις ισραηλινές αρχές σχετικά με τα πληρώματα των πτήσεών της.

ΥΠ.ΕΞ. Ισραήλ: «Η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Flydubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων με τα ΗΑΕ»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πρόκειται για «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Έντεν Μπαρ Ταλ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης «ισραηλινών πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών ανά τον κόσμο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μια από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ αφού υπέγραψαν το 2020 τις Συμφωνίες του Αβραάμ στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία flydubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες σχετικά με το επεισόδιο στην πτήση FZ 1073.