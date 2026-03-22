Έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να ακούσουν το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν απηύθυνε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να σταματηθεί; – Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή κρίση»

«Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο. Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να σταματηθεί;» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, την ώρα που το Ισραήλ δεχόταν νέες ιρανικές επιθέσεις με βόμβες διασποράς στο Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά χρειάζονται περισσότεροι» υπογράμμισε ο Νετανιάχου, για να προσθέσει ότι «αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή κρίση».

Αναλυτικά, η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους. Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με το Στενό του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να σταματηθεί; Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου.., Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».

