Σαφές μήνυμα προς το Ιράν απηύθυνε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση που δεχθεί οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Η τοποθέτηση αυτή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει εκ νέου σοβαρή επιδείνωση.

Σημειώνεται πως η προειδοποίηση συμπίπτει με την επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

«Το λέω στους Ιρανούς ηγέτες: μην υπολογίζετε ότι θα έχετε ηρεμία αν μας επιτεθείτε η εποχή που μπορούσατε να μας χτυπήσετε χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο έχει παρέλθει» είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.