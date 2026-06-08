Σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα τόσο στο εσωτερικό της χώρας του, όσο και προς τη διεθνή κοινότητα απηύθυνε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στον απόηχο των πρόσφατων ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν -τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις- ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα ασκεί το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας χωρίς εκπτώσεις, ακόμη και αν αυτό προκαλεί την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντίπαλοι της χώρας υποτίμησαν την ετοιμότητα του Ισραήλ να απαντήσει δυναμικά: «Η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη πίστευαν ότι θα μπορούσαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου και του Ιράν, χωρίς εμείς να αναλάβουμε δράση. Αυτό δεν συνέβη και δεν πρόκειται να συμβεί. Όχι κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας».

Η σχέση με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Παρά τις επιφυλάξεις ή τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από την Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου θέλησε να δείξει ότι η εθνική ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί απαραίτητη προτεραιότητα που δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση, διατηρώντας ωστόσο τους τόνους σε επίπεδο διπλωματικής αβρότητας.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμύνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο», τόνισε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες.

Συμπλήρωσε μάλιστα με νόημα: «Σας το λέω, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου, τον Πρόεδρο Τραμπ».

Με τον τρόπο αυτό ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ απάντησε στη χθεσινή δήλωση του Τραμπ που είπε «εγώ κάνω κουμάντο, o Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια συμφωνία με το Ιράν».