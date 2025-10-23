Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε σήμερα την έγκριση από την Κνεσέτ δύο προτάσεων επί του νόμου για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, που έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «σκόπιμη προβοκάτσια» της Αντιπολίτευσης.

«Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική προβοκάτσια της Αντιπολίτευσης, που είχε ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια εν μέσω της επίσκεψης του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ Βανς στο Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα ο Βανς χαρακτήρισε «ύβρη» και «ηλίθιο πολιτικό ελιγμό» την έγκριση του Νομοσχεδίου.

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί απόψε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε το απόγευμα στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ