Με σκωπτικό αλλά και ιδιαίτερα αυστηρό ύφος επέλεξε να απαντήσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ισραηλινός ηγέτης κάλεσε τον ομόλογό του να «ηρεμήσει», στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος προς την Άγκυρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ρωτήθηκε ευθέως αν τον ανησυχεί η ολοένα και πιο εχθρική ρητορική που εκπορεύεται το τελευταίο διάστημα από την Τουρκία. «Φυσικά και με ανησυχεί», απάντησε χαρακτηριστικά, προχωρώντας στη συνέχεια σε μια βαθιά γεωπολιτική ανάλυση της συμπεριφοράς της Άγκυρας.

Το κρεσέντο των τουρκικών απειλών

Όπως υπενθυμίζουν οι Times of Israel, ο Ερντογάν και κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν κλιμακώσει κατακόρυφα τις απειλές τους κατά της Ιερουσαλήμ. Στις αρχές του μήνα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε ζητήσει ανοιχτά από την Άγκυρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, δυτικά και ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, ο Ερντογάν είχε εξαπολύσει μια κατάρα, καλώντας τον Θεό να καταστρέψει το Ισραήλ με τα εξής λόγια: «Είθε ο Αλλάχ, για χάρη του ονόματός του… να καταστρέψει και να ισοπεδώσει το σιωνιστικό Ισραήλ».

«Η Τουρκία εκπροσωπεί τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας»

Αναλύοντας τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις του Ερντογάν, ο Νετανιάχου συνέδεσε την τουρκική επιθετικότητα με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή: «Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της παρακμής της εξουσίας του Ιράν. Το Ιράν είναι ο ακραίος σιιτικός άξονας, ενώ η Τουρκία αντιπροσωπεύει τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας – ένα εξίσου ακραίο κίνημα».

Συνεχίζοντας στο ίδιο αυστηρό ύφος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε μια σαφή ιστορική αναδρομή, θυμίζοντας στον Τούρκο πρόεδρο ότι οι εποχές της αυτοκρατορίας έχουν περάσει ανεπιστρεπτί: «Αυτά που λέει ο Ερντογάν για την επιθυμία του να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ… νομίζω ότι έχει ξεχάσει ότι τα 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας έχουν φτάσει στο τέλος τους. Σήμερα, εδώ υπάρχει ένα ισχυρό κράτος, που ονομάζεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Υπάρχει ο λαός του Ισραήλ. Και υπάρχει μια κυβέρνηση του Ισραήλ. Και θα ήταν σοφό εκ μέρους του να ηρεμήσει».

Μήνυμα ισχύος και αποτροπής

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι το Τελ Αβίβ δεν πρόκειται να ανεχτεί καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας του, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», διεμήνυσε με νόημα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιέγραψε τη στρατηγική του για το μέλλον της περιοχής, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης του Ισραήλ: «Πιστεύω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε: καθώς μια δύναμη παρακμάζει, μια άλλη δύναμη αναδύεται. Έτσι λειτουργούν πάντα τα πράγματα. Και η δύναμη που πρέπει να συνεχίσει να αναδύεται —και μάλιστα να αναδύεται ταχύτερα— είναι το Κράτος του Ισραήλ».