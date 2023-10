Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επισκέφθηκε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του.

🇵🇸🇮🇱 Benjamin Netanyahu just posted this video with the caption:

“With our fighters in the Gaza Strip, on the front line. We are all ready.”

It seems a ground invasion of the Gaza Strip is imminent. pic.twitter.com/ioG6Sv5JVd

— Censored Men (@CensoredMen) October 14, 2023