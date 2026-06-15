Τον ισχυρισμό ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις απέναντι στο Ιράν μείωσαν τον κίνδυνο ενός «πυρηνικού ολέθρου» για τη χώρα του εξέφρασε τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, με σκοπό τη λήξη της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Υπεραμυνόμενος της στρατηγικής και των πολεμικών επιλογών που ακολούθησε, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε: «Το πλέον βαρύνουσας σημασίας επίτευγμα είναι ότι προστατεύσαμε το Κράτος του Ισραήλ από την απειλή του πυρηνικού αφανισμού».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στάθηκε στη δημιουργία εκτεταμένων οχυρών προστασίας στα σύνορα της χώρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε διαμορφώσει βαθιές ζώνες ασφαλείας περιμετρικά του Ισραήλ. Αυτό υλοποιήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο, καθώς και στη Συρία. Η παρουσία μας σε αυτές τις ζώνες ασφαλείας θα διατηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο, με αποκλειστικό σκοπό την περιφρούρηση της πατρίδας μας».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ένα κομμάτι της ισραηλινής κοινής γνώμης, καθώς και σύσσωμη η αντιπολίτευση, αντιμετωπίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ως μια ξεκάθαρη «αποτυχία» των χειρισμών του Νετανιάχου.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης ξεκαθάρισε τα επόμενα πολιτικά του βήματα, γνωστοποιώντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. «Θα είμαι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές και ο στόχος μου είναι η νίκη», δήλωσε με έμφαση.